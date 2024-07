“QUELLO CHE MI BASTA”: il nuovo singolo di Anna Capasso

Anna Capasso, celebre cantante e attrice italiana, sta facendo scalpore con il suo nuovo singolo “Quello che mi basta”, che sarà disponibile in radio e in digitale a partire da domani 19 luglio. Il brano, scritto e composto da Anna Capasso insieme a Max D’Ambra, presenta sonorità pop tropicali che catturano l’essenza dell’amore estivo.

Il testo di “Quello che mi basta” mette in luce l’importanza dei gesti semplici all’interno delle relazioni, sottolineando come siano proprio queste azioni apparentemente piccole a rendere speciale un legame. Anna Capasso trasporta gli ascoltatori in un universo di sole, mare e libertà, mentre invita a riflettere sul vero significato dell’amore e dell’attenzione reciproca.

Nata a Capua e cresciuta tra Napoli, Roma e Milano, Anna Capasso ha una carriera poliedrica che spazia dalla musica al teatro e al cinema. Oltre a essere una talentuosa cantante, è anche un’attrice di grande successo, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni.

Impegnata anche in opere di beneficenza come Unicef e Lilt Napoli, Anna Capasso ha ideato il premio nazionale “L’Arcobaleno Napoletano” in collaborazione con la Fondazione “Melanoma Onlus”. La sua carriera artistica è costellata di successi, tra cui il premio “Lidya Cottone” e la vittoria del concorso internazionale “CortiSonanti” come Miglior interprete nel 2020.

Con una presenza costante sulle scene nazionali, Anna Capasso ha partecipato a eventi di grande rilievo come l'”I-Tim Tour”, l’Ischia Global Film & Music Festival e il Pride di Napoli 2021. Ospite del programma “Stasera tutto è possibile” su Rai2, ha dimostrato il suo talento anche nel ruolo di vocal coach.

Attualmente impegnata nel musical “Mare Fuori” con la regia di Alessandro Siani, Anna Capasso continua a stupire il pubblico con la sua versatilità e il suo carisma unici. Con “Quello che mi basta”, la talentuosa artista promette di regalare emozioni autentiche e uniche, immergendo gli ascoltatori in un’esperienza musicale coinvolgente e indimenticabile.