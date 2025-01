Vredestein Quatrac Classic: il nuovo pneumatico Vredestein all-season per auto d’epoca

Apollo Tyres Ltd ha presentato il nuovo pneumatico Vredestein Quatrac Classic, progettato per auto d’epoca e caratterizzato da un look senza tempo associato a prestazioni moderne. Questo pneumatico premium all-season garantisce un’aderenza e una trazione eccellenti tutto l’anno, grazie alla sua innovativa struttura leggera e alla mescola Full Silica del battistrada.

L’idoneità all’impiego su ghiaccio e neve è certificata dal marchio “Three-Peak Mountain Snowflake”, che ne attesta la sicurezza anche nelle condizioni più estreme. Disponibile a partire dal secondo trimestre del 2025, il Vredestein Quatrac Classic sarà proposto in due misure comuni per la stagione invernale, specificamente pensate per le auto classiche utilizzate tutto l’anno: 185/70 R15 89 V e 125 R15 68 S.

Yves Pouliquen, Vice President, Commercial, Europe di Apollo Tyres Ltd, ha commentato: “Con Vredestein Quatrac Classic offriamo ai proprietari di auto d’epoca la possibilità di godere dei loro veicoli tutto l’anno, senza compromettere la sicurezza o le prestazioni.”

Il Quatrac Classic si distingue per la sua leggerezza e silenziosità, sviluppato dal team globale di ricerca e sviluppo Apollo Tyres nei Paesi Bassi. Dotato di un battistrada direzionale con “intagli di evacuazione” per resistere all’aquaplaning, questo pneumatico garantisce una tenuta di strada sicura in tutte le condizioni, incluso il ghiaccio e la neve.

La linea Vredestein Quatrac, introdotta nel 1993, è stata pioniera dell’innovazione negli pneumatici per tutte le stagioni, offrendo una gamma diversificata di soluzioni per una vasta gamma di veicoli, dal alto rendimento alle SUV e ai veicoli elettrici. Il modello Quatrac Classic si inserisce in questa tradizione, unendo la tecnologia avanzata di Apollo Tyres con una profonda conoscenza del patrimonio delle auto d’epoca.

Con Vredestein Quatrac Classic, Apollo Tyres Ltd dimostra ancora una volta la capacità di coniugare l’ingegneria moderna con il design senza tempo, offrendo ai proprietari di auto d’epoca una soluzione all’avanguardia per godere pienamente dei loro veicoli in qualsiasi momento dell’anno.