Bitdefender: il 50% dello spam viaggi è una truffa

Con l’arrivo delle prenotazioni per le vacanze estive, Bitdefender ha condotto una ricerca rivelando che la metà di tutto lo spam dedicato ai viaggi è in realtà una truffa. Con il turismo globale in ripresa e una spesa prevista di 2.000 miliardi di dollari quest’anno, i criminali informatici stanno approfittando di questa opportunità per ingannare gli utenti.

Secondo i ricercatori di Bitdefender Labs, il 50% degli spam viaggi è stato etichettato come truffa, con gli Stati Uniti come il paese più bersagliato seguiti da Irlanda, Regno Unito, Germania e Australia. I truffatori utilizzano marchi noti come Marriott, AirBNB, Booking.com, Delta e Virgin Australia per proposte false allettando gli utenti con offerte, concorsi a premi e sondaggi per ottenere informazioni sensibili.

Per difendersi da queste truffe, Bitdefender consiglia di ignorare le email non richieste, verificare tutte le offerte sul sito ufficiale, evitare di cliccare su link sospetti e non fornire informazioni sensibili via email. È inoltre consigliato utilizzare strumenti come Scamio di Bitdefender per individuare potenziali truffe.

Bitdefender è un leader nella sicurezza informatica, offrendo soluzioni avanzate per prevenire, individuare e rispondere alle minacce online. Con un focus sulla protezione dei dati e della privacy, Bitdefender è un punto di riferimento globale nel settore.