BYD nomina Alfredo Altavilla Special Advisor per il mercato europeo

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia e batterie, ha annunciato la nomina di Alfredo Altavilla come Special Advisor per il mercato europeo. Questo importante passo evidenzia il forte impegno del marchio nel rafforzare e consolidare la propria presenza in un mercato chiave come quello europeo. Altavilla vanta una brillante carriera nell’industria automobilistica e ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende del calibro di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Iveco, dimostrando competenza e leadership nel settore. La sua laurea in Economia e la vasta esperienza nel business lo rendono una risorsa preziosa per BYD.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha sottolineato l’importanza di questa nomina affermando che l’arrivo di Altavilla nel team europeo rappresenta un passo fondamentale nella strategia di consolidamento della presenza di BYD in Europa. La sua visione strategica e la vasta esperienza nel settore automobilistico saranno cruciali nell’affermare BYD come leader nella mobilità sostenibile in Europa.

Alfredo Altavilla attualmente ricopre anche il ruolo di Senior Advisor presso CVC Capital Partners in Europa e è membro di diversi consigli di amministrazione di aziende di rilievo. La sua nomina come Special Advisor per il mercato europeo sottolinea l’importanza che BYD attribuisce al mercato europeo e alla sua leadership nell’adozione di tecnologie sostenibili. L’Europa rappresenta un mercato strategico per BYD, non solo per le dimensioni e l’importanza economica, ma anche per l’accentuato impegno verso la mobilità elettrica. Con la guida di Alfredo Altavilla, BYD mira a fornire soluzioni innovative e sostenibili in grado di soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il continente.

BYD, fondata nel 1995, è impegnata a utilizzare le innovazioni tecnologiche per una vita migliore e offre soluzioni energetiche a emissioni zero che riducono la dipendenza dai combustibili fossili. Con una presenza globale e una reputazione come impresa Fortune Global 500, BYD si posiziona come leader nel settore della mobilità sostenibile.

La nomina di Alfredo Altavilla come Special Advisor per il mercato europeo conferma l’impegno di BYD nel promuovere la mobilità sostenibile e consolidare la propria presenza in Europa, aprendo nuove prospettive per il futuro del settore automobilistico green.