DRAGON BALL The Breakers: Stagione 7 con nuovi personaggi e moltiplicatori

La stagione 7 di DRAGON BALL The Breakers ha appena preso il via, portando con sé una serie di novità entusiasmanti per tutti gli appassionati del franchise.

Un nuovo Razziatore fa la sua comparsa sotto forma di due eroi della giustizia: Gamma 1 e 2.Questi due personaggi introdurranno ai giocatori nuove meccaniche di gioco e strategie da adottare per proteggere i civili e i Superstiti nascosti. Grazie al loro Energy Scope, i giocatori potranno localizzare facilmente i loro obiettivi e muoversi con astuzia nella mappa.

Il gameplay si sviluppa su quattro livelli, ciascuno con una propria sfida da affrontare. Al livello 1, i giocatori dovranno proteggere i civili nei panni di Gamma 2, completando diverse missioni per passare al livello successivo. Con l’avanzare del gioco, si potrà sperimentare il dinamico duo di androidi che, al livello 3, collaboreranno insieme per superare le sfide più impegnative.

La vera sfida arriva al livello 4, dove i giocatori potranno chiamare Magenta, con abilità speciali e un costume esclusivo. Il loro obiettivo sarà muoversi furtivamente e attivare Cell Max, il Razziatore più potente del gioco. Tuttavia, i Superstiti avranno la possibilità di trasformarsi in Orange Piccolo (Giant) trovando la Super transphere sulla mappa, acquisendo così il potere di respingere Cell Max.

Accedendo al gioco durante l’intera stagione, i giocatori riceveranno ricompense giornaliere, Spiriti del super guerriero e Biglietti per il sifone dello spirito. Questi ultimi saranno utili per sbloccare nuovi personaggi disponibili solo durante le celebrazioni del secondo anniversario del gioco. Durante tutta la stagione, saranno attivi anche i moltiplicatori, che aumenteranno l’esperienza, i Zeni guadagnati e i Spiriti del super guerriero.