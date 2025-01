Farming Simulator VR: L’agricoltura virtuale prende forma su Meta Quest

L’innovazione nel mondo dei giochi virtuali arriva con il lancio imminente di Farming Simulator VR su Meta Quest. L’esperienza di gestione agricola diventa più reale che mai, dando ai giocatori la possibilità di immergersi completamente nel mondo della coltivazione.

Farming Simulator VR è una nuovissima esperienza di gestione agricola, dove gli utenti potranno partecipare a varie attività sul campo, seminare e raccogliere diverse colture e persino coltivare verdure nelle serre. Il gioco offre l’opportunità di lavorare con macchinari reali di rinomati produttori agricoli come Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere e altri, fornendo un’esperienza autentica e coinvolgente.

Indossando uno degli headset per la realtà virtuale di Meta, gli agricoltori virtuali avranno l’opportunità di coltivare i loro campi con colture fruttuose come mais, grano e soia. Un’esperienza sensoriale unica che permette di guidare macchinari agricoli direttamente dai dettagliati abitacoli di questi veicoli potenti.

Non ci si limiterà al lavoro nei campi, ma si potrà entrare nel dettaglio della manutenzione dei macchinari agricoli. I giocatori dovranno effettuare regolarmente la manutenzione dei macchinari in officina, sostituire pezzi e mantenerli puliti. Un’esperienza completa che include la soddisfazione del power-washing per mantenere tutto in perfette condizioni.

Oltre all’agricoltura nei campi, i giocatori avranno la possibilità di coltivare diversi ortaggi nelle serre. Pomodori, melanzane, fragole e altri prodotti potranno essere raccolti a mano e venduti per un’esperienza agricola completa e appagante.

Farming Simulator VR sarà disponibile su diversi modelli di Meta Quest a partire dal 28 febbraio, con la possibilità di prenotare il gioco già da oggi.