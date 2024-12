Il MIMO Milano Monza Motor Show 2025: emozioni, innovazione e sostenibilità

Il MIMO Milano Monza Motor Show torna con la sua 4ª edizione dal 27 al 29 giugno 2025, confermando la sua formula vincente: ingresso gratuito e esposizione open-air. Un evento che si propone di unire emozione e innovazione tra Milano e Monza, con l’ambizioso obiettivo di attirare oltre 200.000 visitatori da tutta Italia.

Milano e Monza si confermano come i due poli vitali dell’evento, offrendo esperienze che spaziano dalle novità tecnologiche alle emozioni della pista. Il cuore di Milano, in piazza Duca D’Aosta, ospiterà un focus speciale dedicato a sostenibilità e sicurezza stradale, temi centrali per il futuro del settore automotive. Le principali case automobilistiche presenteranno i loro modelli e le tecnologie più avanzate, pensate per una mobilità più sicura e rispettosa dell’ambiente.

La scelta di piazza Duca D’Aosta come location è strategica per promuovere l’intermodalità dei trasporti, uno dei temi più cari a MIMO. L’evento incoraggia l’uso di treni e bus per raggiungere la manifestazione, garantendo un accesso comodo e sostenibile da tutte le regioni italiane.

All’Autodromo Nazionale Monza, i visitatori vivranno un’esperienza ad alta adrenalina. I tre percorsi per i test drive – cittadino, off-road e il leggendario circuito Sopraelevate – permetteranno di testare i modelli più tecnologici e sostenibili delle case automobilistiche. I paddock e box saranno animati dai nuovi modelli in esposizione, mentre il pubblico potrà assistere a spettacolari attività dinamiche.

Le emozioni del MIMO inizieranno con la Journalist & Premiere Parade, un’inaugurazione dinamica che avrà luogo venerdì 27 giugno. I nuovi modelli delle case automobilistiche partiranno dalla Stazione Centrale di Milano per un viaggio che unirà Milano a Monza, simbolizzando l’innovazione del cuore urbano e la magia della velocità. Il primo taglio del nastro sarà in movimento, con i veicoli che percorreranno le strade di Milano fino a raggiungere il celebre circuito di Monza. Lì, una seconda inaugurazione ufficiale avverrà nel rettilineo del circuito di Formula 1, alla presenza delle autorità locali.

L’madrina dell’edizione 2025 sarà la nota giornalista sportiva Federica Masolin, che avrà il compito di aprire le due inaugurazioni dinamiche, portando la sua passione per il motorsport al cuore dell’evento.

Pagani sarà grande protagonista di MIMO 2025 con il suo programma esclusivo Arte in Pista. Dal 27 al 29 giugno, i proprietari di modelli iconici come Huayra R, Zonda R e Zonda Revolución parteciperanno a una serie di attività emozionanti sull’Autodromo Nazionale Monza, portando un tocco artistico ed esclusivo alla manifestazione.

Un’altra grande novità di MIMO 2025 sarà la Indy Autonomous Challenge, una competizione che vedrà protagoniste le monoposto a guida autonoma della Dallara AV-23. Questi veicoli, programmati da studenti e ricercatori delle università di tutto il mondo, competeranno in un entusiasmante programma di gare, mettendo in mostra il massimo livello di tecnologia e innovazione nel motorsport.

Le novità di MIMO 2025 sono state presentate in un evento speciale a Palazzo Reale di Milano, alla presenza di Andrea Levy, Presidente di MIMO, di Federica Masolin e delle autorità cittadine, tra cui Martina Riva, Assessora Sport, Turismo e Politiche Giovanili di Milano, Carlo Abbà, Assessore Lavoro, Commercio e Attività produttive di Monza, e Geronimo La Russa, Presidente ACI Milano.