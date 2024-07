La BMW M5 debutta al Goodwood Festival of Speed 2024

La nuova BMW M5 ha fatto il suo esordio mondiale al prestigioso Goodwood Festival of Speed 2024, tenutosi nella contea del West Sussex, Regno Unito. L’evento, noto per la sua leggendaria cronoscalata, ha offerto un palcoscenico perfetto per la settima generazione della berlina ad alte prestazioni di BMW. Con un consumo energetico combinato di 1,7 – 1,6 l/100 km e 25,5 – 25,0 kWh/100 km nel ciclo WLTP, la nuova M5 promette prestazioni eccezionali con emissioni di CO2 ponderate, combinate di 39 – 37 g/km.

Tecnologia e Prestazioni all’Avanguardia

Equipaggiata con il sistema M HYBRID, la BMW M5 combina un motore V8 con tecnologia M TwinPower Turbo e un motore elettrico di ultima generazione, offrendo una potenza di sistema di 535 kW/727 CV e una coppia massima di 1.000 Nm. Questa configurazione ibrida rappresenta una novità nei 40 anni di storia della M5, promettendo un’accelerazione istantanea e una guida dinamica, supportata dalla tecnologia del telaio su misura e dal sistema di trazione integrale M xDrive.

Esibizione e Innovazione al Festival

Oltre alla M5, BMW ha presentato altri modelli di spicco al Goodwood Festival of Speed 2024. Tra questi, la nuova BMW X3 M50 xDrive, dotata di un motore a sei cilindri in linea con tecnologia mild hybrid da 48 V, e la BMW M4 CS, insieme a una serie di veicoli storici e da competizione. La presenza di modelli come la BMW XM Label Red e la BMW M Hybrid V8 ha aggiunto ulteriore prestigio all’evento.

Ricordi e Leggende del Motorsport

BMW Group Classic ha partecipato con veicoli leggendari e piloti famosi, tra cui la BMW V12 LMR, vincitrice della 24 ore di Le Mans del 1999, e la BMW 2002 TIK, guidata dal Principe Leopoldo di Baviera. Johnny Cecotto, celebre pilota di auto da turismo BMW, ha riacceso i ricordi delle sue vittorie con la BMW 318i STW.

Innovazione e Design: Uno Sguardo al Futuro

I visitatori del Festival hanno potuto ammirare anche modelli innovativi come la BMW Vision Neue Klasse e la BMW i5 Flow NOSTOKANA, con carrozzeria decorata dall’artista sudafricana Esther Mahlangu. Tra le creazioni uniche, la BMW Concept Skytop ha rappresentato un esempio di lusso e design dinamico, richiamando modelli classici come la BMW Z8.

Il Goodwood Festival of Speed 2024 ha offerto a BMW l’opportunità di mostrare non solo le sue ultime innovazioni tecnologiche, ma anche il suo ricco patrimonio nel mondo del motorsport. Con nuove vetture e omaggi alle leggende del passato, BMW continua a spingersi oltre i limiti della performance e del design.