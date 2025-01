Les Votives: il ritorno della band rock dopo X Factor 2024

I Les Votives sono pronti a far parlare di sé ancora una volta con il loro nuovo singolo “You Make Me Feel”, in uscita venerdì 17 gennaio. Dopo il successo ottenuto a X Factor 2024 nella squadra guidata da Achille Lauro e il rilascio di “MONSTER,” la band è pronta a mostrare la propria “coolness” con una cover rock del celebre brano di Sylvester del 1978.

Con il loro stile unico che mescola raffinatezza e energia, i Les Votives sono riusciti a trasformare un classico della disco music in una super-hit rock. Una canzone che, pur mantenendo intatto lo spirito di originalità e libertà che l’ha resa celebre, ha acquisito nuova vita attraverso il sound distintivo della band, che si conferma come una delle realtà emergenti più promettenti della scena musicale italiana.

Il gruppo, composto da Angelo, Riccardo e Tommaso, si presenta come una famiglia musicale dove ogni membro contribuisce con la propria personalità distintiva. Senza un leader definito, i Les Votives incarnano lo spirito collaborativo che li unisce nella musica, come un vero “voto” di unità.

La band non si limiterà solo alla pubblicazione di nuova musica, ma ha anche in programma una serie di appuntamenti live in diverse città italiane. I Les Votives si esibiranno al Santeria Toscana 31 di Milano e al Largo Venue di Roma, con date che vanno dal 6 marzo al 3 aprile 2025.