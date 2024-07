Mercedes-Maybach e Phi Beach: l’espressione dell’Ultimate Luxury della Stella

Mercedes-Benz e Phi Beach si uniscono per il quarto anno consecutivo per offrire un’esperienza di lusso senza precedenti sulla Costa Smeralda. Questa partnership esclusiva rappresenta l’apice della luxury strategy della Stella, con la presentazione di modelli esclusivi come la famiglia di Mercedes-Maybach e la nuova Mercedes-AMG GT.

Il Phi Beach si conferma come un luxury hub unico nel suo genere, in grado di combinare il lusso raffinato con un profondo rispetto per l’ambiente circostante. In questa stagione, i protagonisti sono i prestigiosi modelli di Mercedes-Maybach, simbolo di eleganza e esclusività, insieme alla potente e sportiva Mercedes-AMG GT.

Gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza straordinaria, dove l’eleganza si fonde con la bellezza naturale della Costa Smeralda. Mercedes-Benz Italia e Phi Beach confermano così la loro partnership vincente, offrendo ai propri clienti e appassionati un’esperienza unica e indimenticabile. Con la presentazione di modelli esclusivi e la creazione di un ambiente di lusso senza paragoni, Mercedes e Phi Beach consolidano la loro posizione nel mondo dell’ultimate luxury, dimostrando una profonda armonia tra eleganza e prestigio.