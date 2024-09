North Sails: un’esclusiva collezione di outerwear dedicata alla 37esima America’s Cup

North Sails, il noto brand fondato nel 1957 da Lowell North, accompagna i team partecipanti alla trentasettesima edizione dell’America’s Cup a Barcellona con la sua rinomata esperienza nella produzione di vele. Sin dalle origini, North Sails si è contraddistinto per l’innovazione e le prestazioni eccellenti delle sue vele, diventando un pilastro fondamentale nella storia di questa prestigiosa regata.

In occasione dell’evento, il marchio presenta una nuovissima collezione di abbigliamento outerwear per uomo e donna, ispirata alla filosofia di design velico e realizzata con un forte impegno per la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. Le giacche e i gilet, caratterizzati da un design minimalista, sono realizzati con tessuti tecnici leggeri e performanti, impreziositi dal logo North Sails e dallo stemma della 37esima America’s Cup.

Tra i capi per uomo, spiccano la New York Vest, la Gisbourne Jacket, il Saint Tropez Windbreaker Hoodie e l’iconica Sailor 2.0 Jacket, tutti realizzati con materiali riciclati e di alta qualità per garantire durabilità e prestazioni ottimali. Per le donne, l’Ifuru Vest propone un capo Ocean Positive, combinando comfort e stile con tessuti idrorepellenti e leggeri.

La filosofia di North Sails si basa sull’essere sempre “Ocean Positive”, utilizzando materiali responsabili e sostenibili per garantire un impatto minimo sull’ambiente. La collezione outdoor dell’America’s Cup è un perfetto esempio di come il brand riesca a coniugare performance, design e sostenibilità in un unico prodotto.