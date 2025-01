OMODA & JAECOO è partner automobilistico della EPCR

OMODA & JAECOO è partner automobilistico ufficiale della European Professional Club Rugby League (EPCR), segnando una collaborazione che celebra l’innovazione e lo spirito competitivo. Questa unione non solo sottolinea la comune ricerca di prestazioni superiori, ma porta anche una nuova energia agli eventi dell’EPCR, offrendo al pubblico una visione dinamica delle possibilità tecnologiche incarnate dal nuovo JAECOO 7 PHEV.

EPCR rappresenta la quintessenza della forza, del coraggio e della competizione, caratteristiche che trovano un’eco perfetta nel JAECOO 7 PHEV. Questo veicolo all’avanguardia si distingue come un “mediano di mischia” del panorama automobilistico grazie al rivoluzionario Super Hybrid System (SHS). La combinazione tra un motore 1.5 TGDI ibrido (DHE) e una trasmissione ibrida (DHT) consente al JAECOO 7 PHEV di erogare una potenza totale di 255 kW e una coppia di 525 Nm.

Questa tecnologia innovativa permette al veicolo di passare da 0 a 50 km/h in soli 3,8 secondi, dimostrandosi ideale sia per l’agilità urbana che per le alte velocità in autostrada. Anche a oltre 130 km/h, il JAECOO 7 PHEV garantisce riprese rapide e una guida sicura, offrendo sempre il massimo controllo, sia in città che nelle avventure off-road.

Come un atleta dell’EPCR padroneggia le dinamiche del rugby, il JAECOO 7 PHEV utilizza la sua sofisticata tecnologia per un’esperienza di guida fluida e senza interruzioni. Grazie al sistema DHT e all’intelligenza artificiale, il veicolo ottimizza in tempo reale la distribuzione dell’energia tra il motore elettrico e il propulsore a combustione interna.

Tra 0 e 40 km/h, il veicolo opera in modalità completamente elettrica, offrendo una guida silenziosa ed ecologica. A velocità superiori a 80 km/h, il motore a combustione entra in azione senza soluzione di continuità, eliminando i tipici disagi dei cambi di propulsione dei PHEV tradizionali. Questa tecnologia avanzata rende il JAECOO 7 PHEV la scelta ideale per chi cerca potenza e comfort in un unico veicolo.

La collaborazione tra EPCR e OMODA & JAECOO segna una nuova era per entrambe le realtà, evidenziando le prestazioni straordinarie del JAECOO 7 PHEV. In occasione del lancio nel Regno Unito, il marchio introdurrà una star leggendaria dell’EPCR nei panni di Mr. J, unendosi agli utenti globali per celebrare le capacità di questo veicolo innovativo.

Guardando al futuro, OMODA & JAECOO continuerà a spingersi oltre i limiti tecnologici, perseguendo l’innovazione e offrendo soluzioni avanzate per una mobilità sostenibile. Con questa partnership, il marchio non solo rafforza il legame tra sport e tecnologia, ma si pone come protagonista nel panorama della mobilità a nuova energia.