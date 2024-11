Pokémon punta al titolo del Guinness World Record

Il mondo dei Pokémon si prepara a un evento incredibile per celebrare il lancio dell’espansione del Gioco di Carte Collezionabili Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti. The Pokémon Company International e un team di content creators si uniranno per tentare di battere il record del Guinness World Records per l’unboxing più lungo in diretta.

La maratona di unboxing durerà 24 ore e vedrà partecipare content creators provenienti da tutta Europa. Questi partecipanti si daranno il cambio in una staffetta, mostrando migliaia di carte della nuovissima espansione del Gioco di Carte Collezionabili e numerosi altri prodotti firmati Pokémon.

L’evento avrà inizio il 21 novembre alle 12:00 GMT e potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube e Twitch di The Pokémon Company International. Durante la maratona, i fan potranno tifare per i loro streamer preferiti e avranno la possibilità di vincere pacchetti e prodotti Pokémon.

Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti introduce i nuovi Pokémon-ex Teracristal Astrali e Pikachu-ex. I giocatori potranno scoprire carte straordinarie, inclusi Pokémon di tipo Drago come Exeggutor di Alola e altri Pokémon potenti.

Le carte dell’espansione Sarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti sono già disponibili presso i rivenditori autorizzati, sia in forma fisica che digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows.