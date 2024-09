Suzuki Music Party: la grande festa della musica con Amadeus il 22 Settembre

Il prossimo 22 settembre segnerà una data importante per tutti gli appassionati di musica, con il debutto di Suzuki Music Party, il nuovo programma musicale in prima serata che sarà trasmesso sul canale Nove e in simulcast su tutte le reti Warner Bros. Discovery. Alla conduzione di questo evento imperdibile ci sarà Amadeus, una delle personalità televisive più amate d’Italia, accompagnato dall’attrice Ilenia Pastorelli, già vincitrice di un David di Donatello.

L’appuntamento, che si terrà presso l’Allianz Cloud di Milano, vedrà la partecipazione di 21 artisti di spicco del panorama musicale italiano. Durante la serata, i cantanti proporranno brani inediti, destinati a diventare le hit dell’autunno, accanto ai classici del loro repertorio. Tuttavia, come sottolineato dallo stesso Amadeus, Suzuki Music Party non è una gara: “Non c’è una classifica, è una grande festa della musica”. Questo spirito di celebrazione trasformerà la serata in un’occasione di puro intrattenimento per gli spettatori.

Il parterre artistico scelto per la serata è di altissimo livello, rappresentando una varietà di generi musicali che sapranno coinvolgere un pubblico eterogeneo. Tra i nomi di punta che calcheranno il palco ci sono leggende come Ornella Vanoni e icone del pop contemporaneo come Emma Marrone e Paola e Chiara. A loro si affiancheranno artisti dell’urban e della trap come Lazza, Tananai, Achille Lauro e Simba La Rue, oltre a nuove promesse della scena musicale italiana come Clara e Tredici Pietro e tanti altri.

Il Suzuki Music Party rappresenta una tappa significativa nel rapporto che la Casa di Hamamatsu ha stretto con il mondo della musica. Da sempre, Suzuki vede nella musica un linguaggio universale, capace di unire le persone, proprio come i suoi prodotti – dalle auto alle moto, fino ai motori fuoribordo – che mirano a regalare emozioni, divertimento e senso di libertà.

Questa collaborazione tra Suzuki e la musica trova le sue radici in una comune passione per la creatività e l’innovazione. Così come i designer e gli ingegneri Suzuki sviluppano veicoli in grado di rispondere alle esigenze di mobilità in modo originale, piacevole e sostenibile, anche gli artisti si impegnano a creare opere capaci di emozionare e coinvolgere. Il risultato è un mix di stile e tecnologia, pensato per offrire un’esperienza unica, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Con Suzuki Music Party, Suzuki rafforza ancora di più il suo legame con il mondo dell’arte, confermandosi come un marchio vicino alla passione in ogni sua forma, sia essa musicale o motoristica.