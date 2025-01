CHIELLO: il cantautore presenta il nuovo singolo “AMORE MIO”

CHIELLO porta il fascino retrò delle ballate romantiche sulla scena musicale con il suo nuovo singolo “AMORE MIO”, in uscita venerdì 24 gennaio in radio e in digitale. Il brano, che promette freschezza e intensità emotiva, è prodotto da Island Records/Universal Music Italia.

Il tour “Chiello Live 2025” porterà le emozioni del cantautore sui palchi italiani, con sette date in giro per il Paese. L’artista si esibirà nei principali club italiani a partire dal 6 maggio a Napoli, per poi toccare Roma, Milano, Firenze, Nonantola, Padova e Venaria Reale. I biglietti sono già disponibili in prevendita su Ticketone.it e Ticketmaster.it.

A proposito del tour, Chiello afferma: “Sul palco, esprimo al massimo la mia essenza artistica, con un’urgenza comunicativa e una profonda sensibilità che emergono con forza nella dimensione live, trasformando la mia musica in un’esperienza viscerale e coinvolgente.”

Accompagnato da una band composta da Fausto Cigarini al basso e violino, Matteo Pigoni alla chitarra, Giulia Formica alla batteria e Francesco Bellani alle tastiere, Chiello promette uno spettacolo carico di intensità e forza espressiva.

Il giovane artista, classe 1999 e originario di Venosa, ha già alle spalle una brillante carriera nel panorama musicale italiano. Dopo aver raggiunto importanti traguardi con il collettivo FSK Satellite, Chiello ha deciso di intraprendere una carriera solista di successo, collaborando con artisti e produttori di rilievo.

Con l’uscita del singolo “AMORE MIO” e l’annuncio del tour “Chiello Live 2025”, l’artista si prepara a regalare al suo pubblico nuove emozioni e momenti indimenticabili.