MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics – Disponibile ora

La Capcom porta a casa l’Arcade con il lancio di MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, disponibile in tutto il mondo in formato digitale su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Questa collezione sette-in-uno riunisce classici intramontabili come X-MEN CHILDREN OF THE ATOM, MARVEL SUPER HEROES, X-MEN VS. STREET FIGHTER, e molti altri, offrendo un’esperienza di gioco unica ai fan di lunga data e ai nuovi giocatori.

La collezione offre un viaggio nella nostalgia, permettendo ai giocatori di sfidarsi con una vasta gamma di personaggi e Super Eroi in battaglie epiche senza precedenti. MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics promette di riportare i giocatori indietro nel tempo con azione intensa e gameplay coinvolgente.

Il futuro della collezione è brillante, con aggiornamenti e miglioramenti che rendono l’esperienza di combattimento ancora più divertente e memorabile per tutti i giocatori. Dalla battaglia online alle Speciali con un solo tasto, passando per la modalità Allenamento e la possibilità di regolare le impostazioni di difficoltà, la Capcom porta innovazione e tradizione insieme in un’unica esperienza di gioco.

Per i fan di Capcom, per gli appassionati di giochi di combattimento, per gli amanti dei fumetti e dei supereroi e per tutti gli altri, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics offre una celebrazione senza tempo di una serie di giochi di combattimento che ha segnato la storia”