Stellantis: una nuova piattaforma STLA Frame per SUV e pick-up

Stellantis N.V. ha svelato oggi STLA Frame, una piattaforma multi-energia progettata per pick-up full-size e SUV body-on-frame, un segmento cruciale per il mercato globale, soprattutto in Nord America. Questa nuova soluzione tecnologica promette di combinare potenza, durata e versatilità con un’attenzione particolare all’efficienza e alle prestazioni.

STLA Frame si distingue per la sua straordinaria flessibilità. È stata progettata per supportare sistemi di propulsione full BEV (veicoli elettrici a batteria), REEV (veicoli elettrici ad autonomia estesa), e in futuro sarà compatibile con motorizzazioni a combustione interna, ibride e persino a idrogeno.

Per chi guida pick-up e SUV full-size, la piattaforma offre caratteristiche eccezionali:

fino a 800 km (500 miglia) in modalità BEV e 1.100 km (690 miglia) con il sistema REEV. Capacità di carico e traino straordinarie: carico utile fino a 1.224 kg e capacità di traino fino a 6.350 kg.

carico utile fino a 1.224 kg e capacità di traino fino a 6.350 kg. Prestazioni in condizioni estreme: STLA Frame può attraversare corsi d’acqua profondi fino a 610 mm (24 pollici).

Il sistema REEV combina il meglio della tecnologia elettrica e a combustione interna. Con una batteria avanzata, moduli di propulsione elettrica (EDM) anteriori e posteriori, un generatore di bordo e un motore a combustione interna, questo sistema consente:

il generatore alimenta gli EDM e ricarica la batteria in base alle necessità, permettendo percorrenze lunghe anche con carichi pesanti. Dinamiche di guida migliorate: grazie alla coppia istantanea dei motori elettrici, il sistema garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi.

grazie alla coppia istantanea dei motori elettrici, il sistema garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi. Efficienza energetica: con pacchi batteria raffreddati a liquido da 159 a oltre 200 kWh, progettati per ospitare le future tecnologie di accumulo energetico.

Gli EDM, progettati e assemblati internamente da Stellantis, offrono fino a 250 kW di potenza per ciascun asse, fornendo capacità di trazione integrale e una guida stabile in tutte le condizioni. Inoltre, il sistema di sospensioni flessibile, che include varianti pneumatiche, garantisce un’esperienza ottimale per ogni condizione di guida e di carico.

STLA Frame rappresenta il futuro dei veicoli body-on-frame. Grazie alla sua adattabilità, questa piattaforma sarà in grado di evolversi con l’introduzione di nuove tecnologie, confermando Stellantis come leader nell’innovazione del settore automobilistico. La promessa di un’autonomia eccezionale, unita a prestazioni robuste e versatilità, rende STLA Frame un punto di riferimento per il mercato dei pick-up e SUV full-size.