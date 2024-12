Stubai: apre il nuovo ristorante panoramico nella Schlick 2000

Il comprensorio sciistico Schlick 2000 si prepara ad accogliere il nuovo ristorante panoramico Kreuzjoch, un’incantevole aggiunta che unisce gusto, tradizione ed eleganza in un’unica esperienza culinaria. L’apertura di questo rifugio moderno e sostenibile rappresenta un importante passo avanti per la località, rendendola ancora più attrattiva per gli appassionati degli sport invernali e della buona cucina.

Il ristorante panoramico Kreuzjoch, situato presso la stazione a monte della Kreuzjochbahn, è progettato per accogliere fino a 200 persone e offre un’esperienza gastronomica unica, combinando il fascino rustico della tradizione tirolese con un design moderno ed elegante. Questo nuovo punto di ristoro, inaugurato il 7 dicembre 2024, è totalmente accessibile a tutti, essendo situato su un unico piano al livello del suolo.

Per quanto riguarda la sostenibilità, Kreuzjoch si impegna attivamente a ridurre l’impatto ambientale. La struttura è stata realizzata utilizzando materiali ecologici e integrando elementi di costruzione preesistenti. Inoltre, a partire dalla primavera 2025, verrà attivato un impianto fotovoltaico che consentirà una produzione energetica annuale di 120.000 kWh, riducendo le emissioni di CO2 di 48 tonnellate all’anno.

Il ristorante offre due diverse esperienze culinarie: un’area self-service per chi desidera una pausa veloce e una zona di servizio dedicato per coloro che cercano un’esperienza più rilassata. Il bar panoramico, dotato di ampie vetrate scorrevoli, è il luogo perfetto per godersi momenti conviviali e ammirare il paesaggio circostante, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Martin Pittl, presidente del Consiglio dello Schlick 2000, afferma: “Vogliamo essere più vicini ai nostri ospiti. Il nostro obiettivo è garantire un’accoglienza calorosa in un ambiente che esalta il panorama.”

Gli ospiti del ristorante Kreuzjoch avranno l’opportunità di gustare piatti della tradizione tirolese preparati con ingredienti locali e freschi, sia nella sala interna accogliente che sulla spaziosa terrazza solarium. Il panorama a 360° offre vista sulla Valle dello Stubai e sulle maestose vette del Serles, dell’Elfer e della catena montuosa del Kalkkögel, fino ad arrivare a Innsbruck.

Il progetto di costruzione del ristorante è stato documentato tramite un video diario disponibile su YouTube, che offre uno sguardo esclusivo sullo sviluppo dell’opera, permettendo agli appassionati di seguire da vicino il processo.

Il ristorante panoramico Kreuzjoch nella Schlick 2000 si presenta come una nuova destinazione culinaria d’eccellenza, che fonde tradizione, innovazione e sostenibilità in un’unica esperienza indimenticabile. Un luogo dove il buon cibo si sposa con la meraviglia dei paesaggi alpini, offrendo agli ospiti una pausa ideale durante le loro avventure sulla neve.