TURTLE BEACH: ecco i nuovi mouse Kone II con design ergonomico

Turtle Beach Corporation ha annunciato oggi il lancio dei nuovi mouse Kone II, progettati per offrire prestazioni eccellenti e comfort ottimale per i giocatori PC. Sia il mouse wireless Kone II Air che il mouse cablato Kone II si basano su un design ergonomico consolidato, adattandosi perfettamente a diverse modalità di impugnatura, come ad artiglio, a palmo e a grip.

Le caratteristiche principali dei nuovi mouse Turtle Beach Kone II includono: – Owl-Eye™ 26k Optical Sensor per prestazioni da 50 DPI fino a 26K DPI – Tecnologia TITAN Optical Switch per una sensazione tattile e una durata notevoli – Tecnologia EasyShift[+] per la duplicazione dei pulsanti – Design ergonomico per adattarsi a diversi stili di impugnatura – Rotella di scorrimento 4D multifunzione – Durata della batteria fino a 350 ore per il Kone II Air e fino a 130 ore per il Kone II – Compatibilità con NVIDIA Reflex per tempi di risposta inferiori a 25 ms.

Cris Keirn, CEO di Turtle Beach Corporation, ha dichiarato: “Abbiamo perfezionato ancora una volta il design del nostro iconico mouse Kone, trasformandolo in un altro capolavoro ergonomico dalle prestazioni comprovate. Che si preferisca la versione wireless o quella cablata, i nuovi mouse Kone II sono perfetti per i giocatori PC che desiderano un mouse completo che offra prestazioni incredibili e sia comodo indipendentemente da come lo si impugna”.

I giocatori PC possono personalizzare ulteriormente la loro esperienza con cinque profili integrati e l’illuminazione RGB intelligente AIMO™ multizona, programmabile tramite l’app Turtle Beach Swarm II per PC Windows. Entrambi i mouse includono un nastro di presa aggiuntivo per un maggiore controllo e piedini in PTFE puro e trattato termicamente per un’incredibile scorrevolezza e un movimento fluido su qualsiasi superficie.

I nuovi mouse Kone II sono disponibili nei colori nero cenere o bianco artico, rispettivamente al prezzo di €129.99 e €69,99 sul sito di turtlebeache presso retailer selezionati in tutto il mondo.