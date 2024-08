Una collaborazione epica tra Lady Gaga e Bruno Mars: “Die With A Smile”

Lady Gaga e Bruno Mars, due icone della musica mondiale, si sono uniti per la prima volta in una collaborazione strepitosa nel nuovo singolo “Die With A Smile”. Una ballad d’amore che unisce le straordinarie abilità musicali e creative dei due artisti, segnando il loro ritorno sulle scene dopo qualche anno di pausa.

Con oltre 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 13 singoli alla #1 della classifica Billboard Hot 100, Lady Gaga e Bruno Mars rappresentano il meglio della musica contemporanea. La canzone, prodotta da entrambi insieme a D’Mile e Andrew Watt, è stata accompagnata da un coinvolgente videoclip diretto da Bruno Mars.

Lady Gaga ha condiviso l’entusiasmo per questa collaborazione unica, affermando di rispettare profondamente il talento di Bruno Mars e di essere rimasta sbalordita dalla sua musica e visione. Bruno Mars, a sua volta, ha descritto il lavoro con Gaga come un vero onore, elogiandola come un’icona che rende la canzone magica.

La carriera di Lady Gaga è costellata di successi, con 13 Grammy Awards e un premio Oscar® in bacheca. Il suo ultimo album, Chromatica, ha raggiunto la vetta della classifica Billboard 200(tm), confermandola come un’artista straordinaria capace di reinventarsi costantemente. Dal successo di “Rain On Me” con Ariana Grande al trionfo con “Shallow” nella colonna sonora di “A Star is Born”, Lady Gaga continua a stupire e conquistare il pubblico di tutto il mondo.

Non solo una straordinaria cantante, Lady Gaga ha dimostrato di essere una performer eccezionale, come testimoniato dalla sua partecipazione alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 e dallo speciale sul suo tour “Chromatica Ball” in onda su Sky.

Inoltre, Lady Gaga è pronta a incantare il pubblico cinematografico con il suo prossimo film “Joker 2: Folie à Deux”, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e distribuito da Warner Bros Italia. La sua carriera, ricca di successi e riconoscimenti, continua a sorprendere e ispirare ineguagliabilmente.