Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling: un’edizione limitata a 270 esemplari

Triumph Motorcycles e Breitling lanciano la Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling, un’edizione limitata in cui la tecnologia all’avanguardia si unisce a un’eccezionale attenzione ai dettagli. Questi due marchi, pionieri nei rispettivi settori, collaborano per creare una special edition che si distingue per le finiture di precisione, le prestazioni straordinarie e uno stile unico, simile al nuovo cronografo Breitling Chronomat B01 42 Triumph, che può essere abbinato alla moto.

Gli acquirenti della nuova Triumph Speed Triple 1200 RR Breitling in edizione limitata avranno la possibilità esclusiva di acquistare il Chronomat B01 Triumph Owners Exclusive sul sito Breitling, disponibile solo su ordinazione. Ogni orologio, dotato di quadrante in carbonio e cinturino in pelle di coccodrillo marrone, presenterà un fondello inciso con lo stesso numero progressivo della propria Triumph Speed Triple.

Limitata a sole 270 unità in tutto il mondo, la Speed Triple 1200 RR Breitling è caratterizzata da una colorazione distintiva, con dettagli in oro dipinti a mano, sella in pelle marrone con cuciture francesi, terminale Akrapovič di altissima qualità e parti in fibra di carbonio ultraleggera.

Lo stile Breitling è nei dettagli: schermata di avviamento personalizzata, logo inciso al laser sul badge installato al centro dell’asse posteriore e un distintivo logo Breitling sul serbatoio, in oro.

Già apprezzata per le sue prestazioni esaltanti, la Speed Triple 1200 RR è arricchita in questa versione dalle sospensioni semiattive Öhlins, oltre a una splendida semi-carena che strizza l’occhio alla pista e che accentua l’eleganza dell’iconico gruppo ottico anteriore singolo.

Il Chronomat B01 42 Triumph è impreziosito da una lunetta in titanio e oro rosso 18k, con un quadrante antracite che riprende le tonalità della moto, mentre i dettagli dorati richiamano la forcella anteriore Öhlins della Speed Triple 1200 RR. Questa nuova versione presenta inoltre un cinturino in pelle marrone traforata, che cattura l’essenza della guida in libertà su strada. Progettato originariamente per le Frecce Tricolori nel 1983, il Chronomat ha riportato alla ribalta i cronografi meccanici grazie a un’audace innovazione che si ritrova anche nel nuovo Chronomat B01 42 Triumph, nato dalla filosofia di Breitling e Triumph e dal loro ruolo pionieristico nei rispettivi ambiti.

La nuova Speed Triple 1200 RR Breitling Limited Edition è disponibile da giugno 2024 in sole 270 unità, con un prezzo nel mercato italiano di € 25.995 (franco concessionario).